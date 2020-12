“Avellino oltre lo sport”, anche quest’anno i disabili irpini fanno sentire la loro voce (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un appello forte, non solo da chi vive il problema in prima persona: un appello ad abbattere ogni tipo di barriera, sia mentale che fisica. Ed a ricordarsi dei cosiddetti “diversi” sempre e non solo domani, giornata in cui si celebra la “Giornata Internazionalre dei diritti delle persone con disabilità”. Un messaggio forte e chiaro arriva dalla città di Avellino e da chi, ormai da tre anni a questa parte, combatte al fianco delle persone disabili per una vera integrazione. Distanti ma uniti, quest’anno la manifestazione “Avellino oltre lo sport” – organizzata dal Movimento Italiano disabili con il coordinatore regionale Giovanni Esposito, dal Coni rappresentato dal delegato provinciale Giuseppe Saviano e dall’associazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un appello forte, non solo da chi vive il problema in prima persona: un appello ad abbattere ogni tipo di barriera, sia mentale che fisica. Ed a ricordarsi dei cosiddetti “diversi” sempre e non solo domani, giornata in cui si celebra la “Giornata Internazionalre dei diritti delle persone contà”. Un messaggio forte e chiaro arriva dalla città di Avellino e da chi, ormai da tre anni a questa parte, combatte al fianco delle personeper una vera integrazione. Distanti ma uniti,la manifestazionelo– organizzata dal Movimento Italianocon il coordinatore regionale Giovanni Esposito, dal Coni rappresentato dal delegato provinciale Giuseppe Saviano e dall’associazione ...

