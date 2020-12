Augias asfalta Salvini a Carta Bianca Il video diventa virale “Ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola Dall’Ungheria ai cani per ciechi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Immigrazione, salute, lavoro, scuola, cassa integrazione, un centro di addestramento perper. Dopo l’ennesimo elenco, il leader della Lega, Matteo, ospite di, è stato letteralmenteto dal Corrado: “dal vivo è impressionante. Sono ammiratosuadiunin cuisiaiper ciechi.” #: Per queste parole su Matteoe per il loro confronto nella puntata di ieri di #pic.twitter.com/HnxPf0u54S — Perché è in tendenza? ...