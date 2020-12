Atletico Madrid, si ferma Gimenez: lesione muscolare alla coscia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Atletico Madrid, attraverso una nota ufficiale, ha reso note le condizioni di Jose María Giménez che resterà out fino al 2021 per una lesione muscolare. Questo il comunicato del club rojiblanco: “José María Giménez ha un infortunio muscolare alla coscia. Il difensore centrale rojiblanco è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso la clinica dell’Università di Navarra che ha confermato questa diagnosi. L’uruguaiano è in attesa di evoluzione.” @JoseMaGimenez13 sufre una lesión muscular en el muslo. Queda pendiente de evolución. https://t.co/R2J9knKtUE — Atlético de Madrid (@Atleti) December 2, 2020 Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’, attraverso una nota ufficiale, ha reso note le condizioni di Jose María Giménez che resterà out fino al 2021 per una. Questo il comunicato del club rojiblanco: “José María Giménez ha un infortunio. Il difensore centrale rojiblanco è stato sottoposto a una risonanza magnetica presso la clinica dell’Università di Navarra che ha conto questa diagnosi. L’uruguaiano è in attesa di evoluzione.” @JoseMa13 sufre una lesión muscular en el muslo. Queda pendiente de evolución. https://t.co/R2J9knKtUE — Atlético de(@Atleti) December 2, 2020 Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

