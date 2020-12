Ashnikko | artista poliedrica dal fascino travolgente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020): musicista che non ha paura di osare, un personaggio al confine tra un manga giapponese e un quadro di Ray Caesar, lunghe code blu elettrico e la personalità di un tornado. Chi è Ashinkko?, classe 1996, è il nome d’arte di Ashton Nicole Casey, una rapper cantautrice e produttrice discografica statunitense. Il suo interesse per il rap nasce quando era poco più di una bambina, a soli 11 anni. Incide il suo primo singolo nel 2017, seguito dal primo EP nel 2018 intitolato Unlikeable in cui ha dato prova del suo talento al fianco di altri artisti. Il successo arriva con il terzo EP, Hi It’s Me contenente 5 tracce tra cui il singolo di successo Stupid. Ed è proprio Stupid, che diviene virale con oltre 400.000 video condivisi sulla piattaforma TikTok. E’ quindi grazie ai social network, in particolare TikTok, che ...