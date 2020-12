Ascolti tv martedì 1 dicembre: Il commissario Montalbano, Atalanta-Midtjylland, Le Iene (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ascolti tv martedì 1 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 1 dicembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il commissario Montalbano. Su Canale 5 la partita di Champions League Atalanta-Midtjylland. Su Rai 2 una nuova puntata de Il Collegio. Su Italia 1 Le Iene. Su Rai 3 l’approfondimento di Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 1 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 1 dicembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)tv2020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il. Su Canale 5 la partita di Champions League. Su Rai 2 una nuova puntata de Il Collegio. Su Italia 1 Le. Su Rai 3 l’approfondimento di Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2020? Di seguito tutti i dati.tv 12020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

infoitcultura : Ascolti tv martedì 24 novembre 2020 - SilviaMottaTV : Archivio ascolti martedì #Montalbano 18,3% #IlCollegio 11,2% #CARTABIANCA 4,4% #UEFAChampionsLeague 9,3%… - sportli26181512 : #Media #Notizie Lazio-Zenit non va in tv, la gara “doppiata” da Montalbano: Lazio Zenit ascolti – La puntata de Il… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 25/11/2020 — Ascolti italiani di martedì 24 novembre 2020: 4,5 milioni (18,3%) per la serie poliz… - RaiDue : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #24novembre ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera