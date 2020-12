Ascolti tv, dati Auditel martedì 1 dicembre: Montalbano non si batte (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Montalbano non si batte: la replica dell’episodio La piramide di fango, con il commissario creato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, si è imposta nella sfida Auditel di martedì 1 dicembre, raccogliendo su Rai1 una media di 4 milioni 275mila spettatori pari al 17.10% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il match di Champions League tra Atalanta e Midtjylland ha ottenuto 2 milioni 937 mila spettatori pari al 10.74%. Bene su Rai2 Il collegio, con 2 milioni 558mila e l’11.39% (per la presentazione, 2 milioni 336mila e l’8.18%). Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha raccolto 1 milione 696 mila spettatori con il 9.19% di share; su La7 Dimartedì ha avuto 1 milione 201 mila con il 5.1%; su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 948 mila con il 4.1%; su ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 2 dicembre 2020)non si: la replica dell’episodio La piramide di fango, con il commissario creato da Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, si è imposta nella sfidadi, raccogliendo su Rai1 una media di 4 milioni 275mila spettatori pari al 17.10% di share.tv prime time Su Canale 5 il match di Champions League tra Atalanta e Midtjylland ha ottenuto 2 milioni 937 mila spettatori pari al 10.74%. Bene su Rai2 Il collegio, con 2 milioni 558mila e l’11.39% (per la presentazione, 2 milioni 336mila e l’8.18%). Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha raccolto 1 milione 696 mila spettatori con il 9.19% di share; su La7 Diha avuto 1 milione 201 mila con il 5.1%; su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 948 mila con il 4.1%; su ...

