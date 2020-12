Arrivano a Milano le Scatole di Natale da regalare ai bisognosi: l’iniziativa solidale fa boom sui social. “C’è voglia di fare del bene” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le istruzioni per realizzarla sono semplici: serve una scatola di scarpe, da riempire con un indumento caldo, qualcosa di goloso, un passatempo, un prodotto utile per la cosmesi e – più importante di tutti – un biglietto gentile. Poi la scatola va incartata e decorata, come un regalo da lasciare sotto l’albero. Così la “Scatola di Natale” è pronta per essere consegnata ai più bisognosi. l’iniziativa solidale è stata ideata a Milano da Marion Pizzato che in pochi giorni ha ricevuto migliaia di adesioni. Ha preso ispirazione da un post pubblicato sui social da un suo contatto in Francia. “Mi è scattato qualcosa dentro – racconta al fattoquotidiano.it – Mi sono detta: voglio fare qualcosa di buono in questo anno così disgraziato“. Un lunedì, il 23 novembre, decide di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le istruzioni per realizzarla sono semplici: serve una scatola di scarpe, da riempire con un indumento caldo, qualcosa di goloso, un passatempo, un prodotto utile per la cosmesi e – più importante di tutti – un biglietto gentile. Poi la scatola va incartata e decorata, come un regalo da lasciare sotto l’albero. Così la “Scatola di” è pronta per essere consegnata ai piùè stata ideata ada Marion Pizzato che in pochi giorni ha ricevuto migliaia di adesioni. Ha preso ispirazione da un post pubblicato suida un suo contatto in Francia. “Mi è scattato qualcosa dentro – racconta al fattoquotidiano.it – Mi sono detta: voglioqualcosa di buono in questo anno così disgraziato“. Un lunedì, il 23 novembre, decide di ...

