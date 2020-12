Arriva il remake de La Casa di Carta | Netflix e Alex Pina lanciano l’ambizioso progetto sudcoreano

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mentre sono in corso le riprese della quinta ed ultima stagione della serie,anche il primode Ladi: si tratta di undigirato e ambientato in Corea del Sud, che sarà realizzato nel 2021. La nuova serie composta da 12 episodi sarà diretta dal premiato regista Kim Hong-Sun (The Guest, Voice) e scritta da Ryu Jong-jae (My Holo Love): ilde Ladipunta a replicare il successo della serie originale puntando soprattutto al pubblico asiatico e ha ottenuto il plauso del creatore della serie originale. Lo showrunner della serie spagnola considera ilde Ladinella ...