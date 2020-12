Arrestato in Egitto per un like su Facebook, dopo 10 mesi viene rilasciato: l’Australia ce la fa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Dieci mesi di carcere per un “like” su Facebook messo nel 2012. E’ successo a Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa e arrestato nel gennaio scorso al Cairo dopo essere rientrato per una breve visita alla famiglia. Secondo fonti della stampa australiana, l’uomo e’ stato rilasciato ed e’ potuto rientrare dopo le pressioni che il governo di Canberra aveva esercitato sul Cairo. Tutto aveva avuto inizio mentre Youssef era a casa dei parenti nella capitale egiziana, quando agenti di polizia si erano presentati alla porta e lo avevano portato via. Il tribunale aveva confermato l’accusa di “adesione a gruppo politico non autorizzato” per aver messo un “mi piace” al post di un candidato alle presidenziali del 2012. Youssef era stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tora, un istituto penitenziario dove sono reclusi diversi attivisti, intellettuali e difensori dei diritti umani, tra i quali Ezra Abdel Fattah, Patrick Zaki o Galal El-Behairy. Ai media di Canberra l’uomo, che ha la cittadinanza australiana, ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato che il viaggio per rivedere la mia famiglia mi avrebbe portato a Tora. Sono stati dieci mesi terribili. Voglio solo riprendermi da questa orrenda esperienza”. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Dieci mesi di carcere per un “like” su Facebook messo nel 2012. E’ successo a Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa e arrestato nel gennaio scorso al Cairo dopo essere rientrato per una breve visita alla famiglia. Secondo fonti della stampa australiana, l’uomo e’ stato rilasciato ed e’ potuto rientrare dopo le pressioni che il governo di Canberra aveva esercitato sul Cairo. Tutto aveva avuto inizio mentre Youssef era a casa dei parenti nella capitale egiziana, quando agenti di polizia si erano presentati alla porta e lo avevano portato via. Il tribunale aveva confermato l’accusa di “adesione a gruppo politico non autorizzato” per aver messo un “mi piace” al post di un candidato alle presidenziali del 2012. Youssef era stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tora, un istituto penitenziario dove sono reclusi diversi attivisti, intellettuali e difensori dei diritti umani, tra i quali Ezra Abdel Fattah, Patrick Zaki o Galal El-Behairy. Ai media di Canberra l’uomo, che ha la cittadinanza australiana, ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato che il viaggio per rivedere la mia famiglia mi avrebbe portato a Tora. Sono stati dieci mesi terribili. Voglio solo riprendermi da questa orrenda esperienza”.

