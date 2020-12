AREZZO - Il Tennis Giotto è la miglior scuola tennis della Toscana

Ultime Notizie dalla rete : AREZZO Tennis

Il Tennis Giotto è la miglior scuola tennis della Toscana. La Federazione Italiana Tennis ha pubblicato le classifiche del “Grand Prix - Trofeo delle Scuole Tennis 2020” in cui sono state riunite 1874 ...Non è stata un’annata facile il 2020, questo è chiaro, ma alcuni punti fermi restano, come la pubblicazione da parte della Federazione Italiana Tennis delle classifiche del Grand Prix, la corsa all’ec ...