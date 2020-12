Approvato il nuovo decreto Covid. Feste blindate: «Niente spostamenti tra comuni il 25-26 dicembre e il 1° gennaio» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il nuovo decreto Covid è stato Approvato dal Governo. La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata la sera del 2 dicembre alle 22:30, con un’ora e mezza di ritardo rispetto a quanto previsto. Al momento il testo definitivo non è ancora stato diffuso, restano però tutte le indiscrezioni sulla bozza del documento. A quanto si apprende, il primo articolo conterrebbe novità sulla durata dei provvedimenti presi con i Decreti della presidenza del consiglio dei ministri: le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus potranno durare fino a 50 giorni. Cambia, dunque, il limite previsto finora che era pari a 30. Nelle anticipazioni della bozza riportate dall’agenzia di stampa Ansa si legge anche di un passaggio destinato a far discutere, che blinda i cittadini nei lori comuni per i ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilè statodal Governo. La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata la sera del 2alle 22:30, con un’ora e mezza di ritardo rispetto a quanto previsto. Al momento il testo definitivo non è ancora stato diffuso, restano però tutte le indiscrezioni sulla bozza del documento. A quanto si apprende, il primo articolo conterrebbe novità sulla durata dei provvedimenti presi con i Decreti della presidenza del consiglio dei ministri: le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus potranno durare fino a 50 giorni. Cambia, dunque, il limite previsto finora che era pari a 30. Nelle anticipazioni della bozza riportate dall’agenzia di stampa Ansa si legge anche di un passaggio destinato a far discutere, che blinda i cittadini nei loriper i ...

