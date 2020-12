Appello di Scarlett Johansson per Zaki e altri 3 attivisti egiziani: liberazione immediata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Dire la propria in Egitto è pericoloso", inizia così il video-Appello lanciato dalla star hollywoodiana Scarlett Johansson per chiedere al Cairo la liberazione immediata di Patrick Zaki, lo studente egiziano iscritto a un master all'Università di Bologna detenuto dal febbraio 2020 in Egitto, e di altri tre attivisti appartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights, Yasser, Karim e Mohammed."Questi uomini hanno speso la loro intera vita lottando per le ingiustizie e ora si ritrovano dietro le sbarre. Con accuse false che potrebbero portarli a molti altri anni di prigione", ha detto ancora Scarlett. "Il loro unico crimine - ha sottolineato - è quello di avere ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Dire la propria in Egitto è pericoloso", inizia così il video-lanciato dalla star hollywoodianaper chiedere al Cairo ladi Patrick, lo studente egiziano iscritto a un master all'Università di Bologna detenuto dal febbraio 2020 in Egitto, e ditreappartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights, Yasser, Karim e Mohammed."Questi uomini hanno speso la loro intera vita lottando per le ingiustizie e ora si ritrovano dietro le sbarre. Con accuse false che potrebbero portarli a moltianni di prigione", ha detto ancora. "Il loro unico crimine - ha sottolineato - è quello di avere ...

