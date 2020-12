App IO: come funziona la App del cashback e del bonus vacanze (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’8 dicembre sarà il giorno d’inizio del cashback di Natale. Ed è bastato l’annuncio per far correre gli utenti a installare IO, l’App che serve per ottenere il rimborso del 10% sulle spese fatte nei negozi fisici. Leggi anche › cashback di Natale, dall’8 dicembre: come funziona e quanto vale il rimborso › Lotteria degli scontrini, come funziona (spiegato bene) App IO: non solo bonus vacanze La delusione, però, è subito dietro l’angolo perché la sezione “Portafoglio”, quella in cui si caricano le carte di credito e presto anche il bancomat, è rimasta bloccata tutto il giorno ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’8 dicembre sarà il giorno d’inizio deldi Natale. Ed è bastato l’annuncio per far correre gli utenti a installare IO, l’App che serve per ottenere il rimborso del 10% sulle spese fatte nei negozi fisici. Leggi anche ›di Natale, dall’8 dicembre:e quanto vale il rimborso › Lotteria degli scontrini,(spiegato bene) App IO: non soloLa delusione, però, è subito dietro l’angolo perché la sezione “Portafoglio”, quella in cui si caricano le carte di credito e presto anche il bancomat, è rimasta bloccata tutto il giorno ...

Visual Story è l’app Sony per i fotografi di eventi. Trasferimento automatico delle foto e spazio cloud fino a 200 GB

Sony ha lanciato un’app per iOS pensata per i fotografi professionisti di matrimoni ... e le informazioni dei social media legate allo studio fotografico, così come è possibile scaricare il file XMP, ...

