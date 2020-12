Aouar Juventus, il francese allontana i bianconeri: ecco le sue dichiarazioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Aouar Juventus – Torna in auge il nome di Aouar. Questa prima parte di stagione ha evidenziato l’assenza di un vero e proprio playmaker di ruolo, un calciatore che sappia dettare i tempi della manovra e possa essere l’ispiratore del gioco bianconero. Nei mesi scorsi è stato spesso accostato alla Juve, appunto, la stella del Lione. Calciatore giovane e di prospettiva, oltre che di qualità. Che però adesso non sembra intenzionato a cambiare aria. Aouar Juventus, le parole del francese Tornato in rosa dopo una esclusione di un turno (si era rifiutato di svolgere una seduta di allenamento), Aouar ha comunque spento ogni polemica e ogni sirena di mercato. “Dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente in confronto al gruppo e il mio ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020)– Torna in auge il nome di. Questa prima parte di stagione ha evidenziato l’assenza di un vero e proprio playmaker di ruolo, un calciatore che sappia dettare i tempi della manovra e possa essere l’ispiratore del gioco bianconero. Nei mesi scorsi è stato spesso accostato alla Juve, appunto, la stella del Lione. Calciatore giovane e di prospettiva, oltre che di qualità. Che però adesso non sembra intenzionato a cambiare aria., le parole delTornato in rosa dopo una esclusione di un turno (si era rifiutato di svolgere una seduta di allenamento),ha comunque spento ogni polemica e ogni sirena di mercato. “Dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente in confronto al gruppo e il mio ...

