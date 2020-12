Antonio Giuliano | un gigante dell’archeologia che ‘da solo era tutto insieme un’Accademia’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra le molte cose delle quali ci ha privato la seconda ondata della pandemia, c’è anche la possibilità di organizzare una presentazione degli scritti in onore di, scomparso il 16 giugno 2018. Sarebbe stata l’occasione per celebrare uno dei più grandi antichisti della seconda metà del Novecento e di almeno il primo decennio del secolo successivo. Sarebbe stato il pretesto per ricordare uno studioso dalla curiosità incontrollata. Unvissuto in una età d’oro per la ricerca e l’università. Ma capace di distinguersi. Anche per sua genialità. In ogni caso, un signore e nonper la sua abitudine a dare del Lei a tutti. Così, mancando, almeno finora, l’eventualità di un incontro pubblico, non rimane che scriverne. Con la speranza che non si perda l’ennesima occasione per sottolinearne la centralità ...