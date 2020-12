Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Giovedì 3 Dicembre 2020 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anticipazioni UPAS della puntata del 3 Dicembre 2020Episodio numero 5.579 In crisi per essere stata accusata da Ilaria (Greta Berti) di essere una raccomandata, Rossella (Giorgia Gianetiempo) cercherà un confronto con Ornella (Marina Giulia Cavalli), ma a starle vicino sarà ancora una volta Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Alberto (Maurizio Aiello) dovrà fronteggiare gli approcci di Barbara (Mariella Valentini), cercando di non indispettirla, per non perdere il lavoro. Cinzia (Veronica Mazza) scopre le inaspettate doti da grande amatore di Cotugno (Walter Melchionda), Bice (Lara Sansone) cercherà di sottrarsi alla vacanza a Ischia con lui e il marito, Sergio (Francesco Procopio), farà una terribile scoperta. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre Anticipazioni relative ad Un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020)UPAS della puntata del 3Episodio numero 5.579 In crisi per essere stata accusata da Ilaria (Greta Berti) di essere una raccomandata, Rossella (Giorgia Gianetiempo) cercherà un confronto con Ornella (Marina Giulia Cavalli), ma a starle vicino sarà ancora una volta Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Alberto (Maurizio Aiello) dovrà fronteggiare gli approcci di Barbara (Mariella Valentini), cercando di non indispettirla, per non perdere il lavoro. Cinzia (Veronica Mazza) scopre le inaspettate doti da grande amatore di Cotugno (Walter Melchionda), Bice (Lara Sansone) cercherà di sottrarsi alla vacanza a Ischia con lui e il marito, Sergio (Francesco Procopio), farà una terribile scoperta. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Un ...

