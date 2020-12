Anna Falchi ritorna, ma come vittima de Le Iene (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Biondissima, occhi azzurri e fisico da urlo, Anna Falchi è stata uno dei sex symbol più amati d’Italia negli anni Novanta e Duemila. E dopo diversi anni in sordina, la quarantottenne è tornata sulle scene, sui social e tv. Olycom Anna Falchi, dagli scatti sexy allo scherzo de Le Iene Poche settimane fa, l’attrice e conduttrice ha condiviso sui social uno scatto supersexy per la vittoria della Lazio in Champions League contro il Borussia Dortumnd. «Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste» ha scritto su Instagram. Anche se pochi avranno notato le parole, visto che l’attenzione di tutti era rivolta all’immagine in Anna metteva in bella vista il suo fondoschiena. Dopo aver mandato in delirio i follower, Anna Falchi è stata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Biondissima, occhi azzurri e fisico da urlo,è stata uno dei sex symbol più amati d’Italia negli anni Novanta e Duemila. E dopo diversi anni in sordina, la quarantottenne è tornata sulle scene, sui social e tv. Olycom, dagli scatti sexy allo scherzo de LePoche settimane fa, l’attrice e conduttrice ha condiviso sui social uno scatto supersexy per la vittoria della Lazio in Champions League contro il Borussia Dortumnd. «Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste» ha scritto su Instagram. Anche se pochi avranno notato le parole, visto che l’attenzione di tutti era rivolta all’immagine inmetteva in bella vista il suo fondoschiena. Dopo aver mandato in delirio i follower,è stata ...

