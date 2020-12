Andrea muore sul marciapiede dell’hotel: il malore lo uccide a 41 anni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Andrea Trevisiol, camionista di Meolo in provincia di Venezia, è morto ieri mattina. Lavorava per il polo logistico Amazon di Castelguglielmo, ma un malore improvviso gli ha fatto perdere la vita. Un malore improvviso, una morte che è davvero difficile da accettare per il modo in cui è arrivata. A patirla è stato un uomo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Trevisiol, camionista di Meolo in provincia di Venezia, è morto ieri mattina. Lavorava per il polo logistico Amazon di Castelguglielmo, ma unimprovviso gli ha fatto perdere la vita. Unimprovviso, una morte che è davvero difficile da accettare per il modo in cui è arrivata. A patirla è stato un uomo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Una donna, in provincia di Macerata, è deceduta dopo essere stata schiacciata dal letto a scomparsa. Inutili i tentativi dei soccorsi ...

Andrea muore sul marciapiede dell’hotel: il malore lo uccide a 41 anni

Andrea Trevisiol, camionista di 41 anni, è morto per un malore improvviso sul marciapiede davanti all'hotel in cui alloggiava.

Una donna, in provincia di Macerata, è deceduta dopo essere stata schiacciata dal letto a scomparsa. Inutili i tentativi dei soccorsi ...