Amici, Arisa nuova docente: «Il mio sogno da adolescente, ho fatto due volte il provino» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arisa è la nuova docente della scuola di “Amici”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “Amici” è un sogno che si avvera per Arisa, che durante l’adolescenza ha provato per due volte ad entrare nel programma. Arisa ad “Amici” si trova ora dall’altra parte della cattedra: “Devo confessare – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – che anch’io avevo provato ad entrare quando ero piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. L’ho sognato per tutta la mia adolescenza. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra, a 17 mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e nell’altra i capelli rosa”. Ora è al debutto (“Prima di tutto mi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è ladella scuola di “”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “” è unche si avvera per, che durante l’adolescenza ha provato per duead entrare nel programma.ad “” si trova ora dall’altra parte della cattedra: “Devo confessare – hasapere in un’intervista a “Chi” – che anch’io avevo provato ad entrare quando ero piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. L’ho sognato per tutta la mia adolescenza. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra, a 17 mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e nell’altra i capelli rosa”. Ora è al debutto (“Prima di tutto mi ...

