Amici animali. Nuova vita per i lama del Chianti

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per diversi anni hanno vissuto nel, suscitando ovviamente molta curiosità tra coloro che avevano la fortuna di incontrarli. Ora per loro si sono aperte le porte del Crasm, il centro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici animali

LA NAZIONE

Zampetta Sarda Online - Decine di coperte donate per gli amici a quattro zampe di "Villa Bau Canile Sanitario Comunale di Villacidro": la grande solidarietà anche verso gli animali che, durante l'allu ...Sono stati trasferiti nel Centro di recupero animali selvatici della Maremma (Crasm) Firenze, 2 dicembre 2020 - Per diversi anni hanno vissuto nel Chianti, suscitando ovviamente molta curiosità tra co ...