Amici 2020, Arisa si racconta: “Ho provato due volte ad entrare nella scuola” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Novità dell’ultima edizione di Amici è la presenza di Arisa come professoressa di canto, ruolo nel quale sembra trovarsi perfettamente a suo agio. L’artista, però, aveva già provato ad entrare a far parte della scuola più amata d’Italia – in ben altre vesti, naturalmente. È stata proprio Arisa a svelare, in una lunga intervista al settimanale Chi, di aver messo alla prova il suo talento quando, da ragazzina, ha partecipato ai casting di Amici. “Ci avevo provato da piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare” – ha spiegato la cantante – “Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”. Insomma, passano gli anni ma la passione per un look un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Novità dell’ultima edizione diè la presenza dicome professoressa di canto, ruolo nel quale sembra trovarsi perfettamente a suo agio. L’artista, però, aveva giàada far parte della scuola più amata d’Italia – in ben altre vesti, naturalmente. È stata proprioa svelare, in una lunga intervista al settimanale Chi, di aver messo alla prova il suo talento quando, da ragazzina, ha partecipato ai casting di. “Ci avevoda piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. Ci hoche avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare” – ha spiegato la cantante – “Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”. Insomma, passano gli anni ma la passione per un look un ...

