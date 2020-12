America’s Cup 2021: le tre barche al via della Prada Cup. Luna Rossa sfiderà britannici ed americani (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Prosegue il percorso di avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Tra quindici giorni comincerà infatti la prima e unica tappa delle World Series, una sorta di prova generale in vista delle regate decisive in programma nel 2021. Il primo momento della verità arriverà infatti venerdì 15 gennaio 2021, prima giornata di gara della Prada Cup. Si tratta della manifestazione che vedrà sfidarsi i tre challenger con l’obiettivo di staccare l’unico pass a disposizione per raggiungere le Finali dell’America’s Cup 2021 contro i defender di Emirates Team New Zealand. Il Challenger of Record, Luna Rossa Prada Pirelli Team, se la vedrà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Prosegue il percorso di avvicinamento alla 36ma edizioneCoppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Tra quindici giorni comincerà infatti la prima e unica tappa delle World Series, una sorta di prova generale in vista delle regate decisive in programma nel. Il primo momentoverità arriverà infatti venerdì 15 gennaio, prima giornata di garaCup. Si trattamanifestazione che vedrà sfidarsi i tre challenger con l’obiettivo di staccare l’unico pass a disposizione per raggiungere le Finali dell’Cupcontro i defender di Emirates Team New Zealand. Il Challenger of Record,Pirelli Team, se la vedrà ...

OA_Sport : America’s Cup 2021: le tre barche al via della Prada Cup. Luna Rossa sfiderà britannici ed americani - albertamanzoni : RT @AugustoMinzolin: Un’altra strambata come quella di oggi sul Mes e al Cav o assegnano ad honorem l’America’s cup, o si cappotta. - LoSpecialistatv : ??Vela, America’s Cup: Su @RaiDue e @SkySport notti di @lunarossa - Paolo65497103 : RT @AugustoMinzolin: Un’altra strambata come quella di oggi sul Mes e al Cav o assegnano ad honorem l’America’s cup, o si cappotta. - Veladuepuntozer : America’s Cup: la danza di Luna Rossa… il video -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup International Champions Cup: la Roma sfiderà Chivas, Arsenal e Benfica Il Romanista