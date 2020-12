Ambra Angiolini, la verità sulla storia con Allegri: “Mi ha lasciato la possibilità…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ambra Angiolini è nota al grande pubblico non solo per la sua lunga carriera nello spettacolo ma anche per le sue relazioni. Quella con Francesco Renga è stata archiviata dopo 11 anni insieme. Hanno avuto due figli Jolanda e Leonardo e i due mantengono ancora un ottimo rapporto. Dopo la fine della sua storia con il cantante Ambra Angiolini si è legata a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Si sono conosciuti tramite degli amici in comune ad una cena e da quando è nato il loro amore il gossip si è acceso in particolar modo su di loro. In molte occasioni Ambra ha parlato della sua vita privata e in una scorsa ospitata a Verissimo ha svelato alcuni particolari della sua love story con Allegri. Ambra ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è nota al grande pubblico non solo per la sua lunga carriera nello spettacolo ma anche per le sue relazioni. Quella con Francesco Renga è stata archiviata dopo 11 anni insieme. Hanno avuto due figli Jolanda e Leonardo e i due mantengono ancora un ottimo rapporto. Dopo la fine della suacon il cantantesi è legata a Massimiliano, ex allenatore della Juventus. Si sono conosciuti tramite degli amici in comune ad una cena e da quando è nato il loro amore il gossip si è acceso in particolar modo su di loro. In molte occasioniha parlato della sua vita privata e in una scorsa ospitata a Verissimo ha svelato alcuni particolari della sua love story con...

cultothe : Check out AMBRA ANGIOLINI 'TE PERTENEZCO' RARISSIMO CD IN SPAGNOLO stampa Argentina - zazoomblog : “Sono stata querelata” Ambra Angiolini rivela un particolare inedito di Non è la Rai - #“Sono #stata #querelata”… - Affaritaliani : Successo lavorativo per Ambra Angiolini e su Allegri... - GossipItalia3 : I mille volti di Ambra Angiolini: da “Non è la Rai” ai premi più prestigiosi #gossipitalianews - dilettagiorget3 : RT @andreeee99: La canzone di sottofondo per il Partito dell'Amore è T'appartengo di Ambra Angiolini ?????? #ilcollegio -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini HTTP/1.1 Server Too Busy