Ambra Angiolini e Allegri | l’attrice rivela | ”Mi ha lasciato | poi…”

dilettagiorget3 : RT @andreeee99: La canzone di sottofondo per il Partito dell'Amore è T'appartengo di Ambra Angiolini ?????? #ilcollegio - saluientu : T’appartengo di Ambra Angiolini. Chi cura la colonna sonora di sto programma merita un riconoscimento #ilcollegio5 - andreeee99 : La canzone di sottofondo per il Partito dell'Amore è T'appartengo di Ambra Angiolini ?????? #ilcollegio - RuggieriAlice : RT @RuggieriAlice: Tutti d’accordo che Ambra Angiolini e Csaba dalla Zorza sono la stessa persona?? - RuggieriAlice : Tutti d’accordo che Ambra Angiolini e Csaba dalla Zorza sono la stessa persona?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Ambra Angiolini su Il silenzio dell'acqua 2 confessa: "Era un mio desiderio recitare in una serie" La seconda puntata de Il silenzio dell'acqua 2 andrà in ...Protagonista assoluto della prima serata televisiva è Andrea Gherpelli (nella foto): stasera su Rai due nel cast della fiction "L’Alligatore" e su Canale Cinque in quello de "Il silenzio dell’acqua 2" ...