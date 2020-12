Altrabenevento | “Annullata la nomina di Russo alla Gesesa | figuraccia di Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco Mastella costretto ad annullare la designazione del nuovo presidente della. Non commentano lai suoi sostenitori abituati ad indicarlo come migliore amministratore d’Italia”. E’ questo l’incipit di una nuova nota stampa di. Che prosegue: “Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il 21 novembre ha designatocarica di presidente della, l’avvocato Domenicoin sostituzione del dottor Luigi Abbate eletto consigliere regionale. Mastella nell’atto si è limitato a segnalare che l’azienda idrica “versa in una situazione delicata” ma non ha spiegato perché. E’ delicata la situazione sanitaria per la contaminazione dei pozzi da tetracloroetilene? E’ delicata la situazione strutturale considerati i guasti ...