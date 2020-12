Alleanza prosegue il suo impegno nella Protection e lancia ' Per amore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Nasce la nuova soluzione Vita per essere al fianco delle famiglie.Assicurazioni, infatti,il suo'Per'. "Poter preservare il proprio stile di vita è sempre più rilevante per le famiglie italiane, anche alla luce del nuovo contesto di incertezza causato dal Covid-19. Con la nuova soluzione ‘Per' vogliamo rispondere a questa esigenza, sempre più sentita dalle famiglie e che sta assumendo una diffusa rilevanza sociale", commenta Renato Antonini, Responsabile vita e danni diAssicurazioni. Questa soluzione, aggiunge, "amplia la nostra gamma di offerta di coperture Vita, che stanno incontrando un rilevante interesse presso il pubblico. In ...