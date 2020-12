All Together Now non va in onda: ecco perché, il motivo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) perché stasera su Canale 5 non va in onda All Together Now – La musica è cambiata? Molti telespettatori stasera – mercoledì 2 dicembre 2020 – rimarranno sorpresi nel non vedere in onda il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Ma perché non va in onda? La spiegazione è semplice: Canale 5 ha deciso di stravolgere la programmazione per migliorare le performance dal punto di vista degli ascolti dei vari programmi e fiction. In primis de Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che all’esordio – venerdì scorso – ha deluso. Per questo motivo Mediaset ha spostato la fiction al mercoledì sera, rimesso il Grande Fratello Vip 2020 al venerdì e infine spostato le ultime due puntate di All Together Now – La musica è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)stasera su Canale 5 non va inAllNow – La musica è cambiata? Molti telespettatori stasera – mercoledì 2 dicembre 2020 – rimarranno sorpresi nel non vedere inil programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Manon va in? La spiegazione è semplice: Canale 5 ha deciso di stravolgere la programmazione per migliorare le performance dal punto di vista degli ascolti dei vari programmi e fiction. In primis de Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che all’esordio – venerdì scorso – ha deluso. Per questoMediaset ha spostato la fiction al mercoledì sera, rimesso il Grande Fratello Vip 2020 al venerdì e infine spostato le ultime due puntate di AllNow – La musica è ...

