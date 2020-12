Alexis Sharkey | giallo negli USA | la tiktoker trovata morta sulla strada

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La polizia sta lavorando sul caso A Houston, nel Texas, èl’influencer. Il suo corpo è stato trovato sul ciglio di unae adesso la polizia indaga sul caso. ERA SCOMPARSA Era stata resa nota la sua scomparsa in seguito ad una lite col marito. Due amici della vittima hanno dichiarato che il marito della giovane influencer, il 49enne Tom, ha raccontato loro che in seguito ad un litigio, la ragazza sarebbe salita in macchina lasciando velocemente la loro abitazione.e Tom si sono sposati da meno di un anno e secondo quanto detto dagli amici della coppia, i due avevano già deciso di separarsi. Sua madre Stacey aveva pubblicato un appello su Facebook per incrementare le ricerche. IL CADAVERE DELLA RAGAZZA Il suo corpo nudo e senza vita è stato trovato sul ciglio di una ...