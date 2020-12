Alagna Lomellina, si inventa la rapina: denunciata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alagna Lomellina, 2 dicembre 2020 - Ai carabinieri , che ha chiamato nella tarda serata di lunedì, ha raccontato di aver sorpreso tre individui che stavano tentando di entrare nella sua casa e che uno ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 2 dicembre 2020), 2 dicembre 2020 - Ai carabinieri , che ha chiamato nella tarda serata di lunedì, ha raccontato di aver sorpreso tre individui che stavano tentando di entrare nella sua casa e che uno ...

AttilioMaurizio : @MPSkino Non scherziamo... che per la pandemia abbiamo saltato la festa della Birra 2020 Alagna #Lomellina - Fabio_Galletti : @AlessioParodi6 l' 'altra' #Alagna, eh. Quella in Lomellina. Noi qui siamo #AlagnaValsesia, e saremo sterminati a… - VentagliP : RT @AttilioMaurizio: Una cartolina presumibilmente degli anni 30 dell'imbocco di Corso Vittorio Veneto ad Alagna #Lomellina, alla destra si… - AttilioMaurizio : Una cartolina presumibilmente degli anni 30 dell'imbocco di Corso Vittorio Veneto ad Alagna #Lomellina, alla destra… - nicolanatale_ : Sindaco di Alagna, cittadini di Alagna... #Alagna #Lomellina -

Ultime Notizie dalla rete : Alagna Lomellina HTTP/1.1 Server Too Busy