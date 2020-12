Al via il piano vaccini italiano | prime dosi previste dal 29 Gennaio

Leggi su bufale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Abbiamo un, almeno pare. L’annuncio del ministro Speranza segue le date della Rolling Review Americana ed Europea di cui abbiamo appena parlato. Quindi, se come anticipato l’approvazione per Pfizer e Moderna perverrà in Europa entro, l’Italia, per bocca di Speranza, si è dichiarata pronta a cominciare la distribuzione a partire dal 29. Le“andranno ai 300 punti individuati, che sono direttamente gli ospedali”. E ogni dose, in base alle conoscenze attuali, “ha bisogno di richiamo e non sappiamo quanto a lungo possa durare l’immunità”. Le, dichiara Speranza, saranno 202 milioni per iniziare, a crescere. Come già anticipato, si parla di dare priorità a operatori sanitari, degenti delle RSA e pazienti a rischio: i dubbi ...