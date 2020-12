Al Reparto Covid del Ruggi di Salerno ispezione dei carabinieri del Nas (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica a Napoli, Caserta e Salerno, ieri i carabinieri del Nas hanno effettuato un sopralluogo nell’ospedale modulare di Salerno, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona. I militari – come riportato dall’agenzia nazionale di stampa Ansa – hanno ispezionato ieri la struttura “d’iniziativa”. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell’indagine nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli (pm Maria di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l’emergenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica a Napoli, Caserta e, ieri idel Nas hanno effettuato un sopralluogo nell’ospedale modulare di, presso l’Azienda Ospedaliera Universitariad’Aragona. I militari – come riportato dall’agenzia nazionale di stampa Ansa – hanno ispezionato ieri la struttura “d’iniziativa”. Idel Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell’indagine nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli (pm Maria di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l’emergenza ...

MediasetTgcom24 : Usa, il commovente abbraccio tra medico e paziente in lacrime nel reparto Covid #Coronavirus… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - liberainfo : RT @RaiNews: 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono avvicinato e… - RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… -