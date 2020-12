Al Pirellone non passa la sfiducia. La Lega s’intesta i disastri di Gallera. L’assessore lombardo al welfare rimane al suo posto. Il governatore Fontana lo ha difeso fino alla fine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tanto tuonò che piovve? No, non in questo caso: nonostante siano mesi che i consiglieri regionali in Lombardia, siano, trasversalmente rispetto alle appartenenze partitiche, molto critici – per usare un eufemismo – nei confornti dell’operato delL’assessore al welfare Giulio Gallera, il consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione del Movimento 5 Stelle che chiedeva alla Giunta un cambio alla guida dell’assessorato in questione. Gallera rimane dunque al suo posto nonostante le non brillanti performance nella lotta all’epidemia – sia nella prima che nella esconda ondata – tant’è che è lo stesso esponente forzista ad aver ammesso ieri, solo per citarne una, che “il tema del contact tracing, della pressione sugli ospedali, sono saltati in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tanto tuonò che piovve? No, non in questo caso: nonostante siano mesi che i consiglieri regionali in Lombardia, siano, trasversalmente rispetto alle appartenenze partitiche, molto critici – per usare un eufemismo – nei confornti dell’operato delalGiulio, il consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione del Movimento 5 Stelle che chiedevaGiunta un cambioguida dell’assessorato in questione.dunque al suononostante le non brillanti performance nella lotta all’epidemia – sia nella prima che nella esconda ondata – tant’è che è lo stesso esponente forzista ad aver ammesso ieri, solo per citarne una, che “il tema del contact tracing, della pressione sugli ospedali, sono saltati in ...

clikservernet : Al Pirellone non passa la sfiducia. La Lega s’intesta i disastri di Gallera. L’assessore lombardo al welfare rimane… - Noovyis : (Al Pirellone non passa la sfiducia. La Lega s’intesta i disastri di Gallera. L’assessore lombardo al welfare riman… - giusydevivo61 : @LegaSalvini Ma che fate i guardoni? Ah e Milano non è in Lombardia? E non ci sono leghisti lì al Pirellone? - GF31147900 : ...non mi stupirebbe vedere il Pirellone assaltato ed abbattuto a sampietrini.... - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Entro Natale il cambio dei coordinatori della #Lega. Ma non mancano le tensioni in Veneto, Piemonte e sotto al Pirellone -… -