Aida Yespica torna single: addio a Geppy Lama dopo tre anni di fidanzamento e la convivenza da Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Aida Yespica è tornata single dopo tre anni di fidanzamento con Geppy Lama. Aida Yespica infatti sembra aver messo fine alla sua relazione con l’ormai ex Geppy Lama, con cui aveva ha convissuto durante l’isolamento da coronavirus. Aida Yespica e Geppy Lama si sono conosciuti durante una vacanza a Ibiza e la loro love story è stata resa pubblica mentre la showgirl era reclusa al Grande Fratello Vip. dopo la prova di Aida nel reality i due si sono lasciati (sembra per un tradimento), per poi tornare insieme e provare l’esperienza della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020)tatrediconinfatti sembra aver messo fine alla sua relazione con l’ormai ex, con cui aveva ha convissuto durante l’isolamento da coronavirus.si sono conosciuti durante una vacanza a Ibiza e la loro love story è stata resa pubblica mentre la showgirl era reclusa al Grande Fratello Vip.la prova dinel reality i due si sono lasciati (sembra per un tradimento), per poire insieme e provare l’esperienza della ...

amavenier : La faccia di mia mamma quando torna a casa e mi vede recitare tutte le battute a memoria del litigio tra Antonella… - pashqual : mark my words passerà tantissimo tempo con mtr ma in puntata la nominerà spesso esattamente come faceva con Aida Ye… - rossysweetcakes : #gregorelli questo mi sembra un dejavu del GFVIP 2 ???? ed è subito Jeremias Rodriguez e Aida Yespica ?????? - StipendioXTutti : @Lawrence5688 @laveritaviprego @lauraboldrini All'Isola dei famosi Antonella Elia e Aida Yespica si sono malmenate… - viperaevanesca3 : Tutti in crisi mistica e poi c'è MTR innamorata della casa che si ammanetterebbe lì dentro come una Aída Yéspica co… -