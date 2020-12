Adriana fidanzata Flavio Insinna | il primo incontro lo abbiamo visto tutti

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è la donna che ha conquistato il cuore del presentatore ma dove l’già vista? Scopriamolo insieme. foto facebookquesta sera sarà uno dei protagonisti della serata dedicata al suo maestro Gigi Proietti in onda in prima serata su Rai Uno ad un mese dalla sua morte, avvenuta il 2 Novembre 2020. Il conduttore e attore romano che tutte le sere ci tiene compagnia con il quiz di Rai Uno l’Eredità è fidanzato da tanti anni con una donna che ha conosciuto proprio in televisione e che forse tutto il pubblico di ricorda. Il programma era Affari Tuoi che il romano ha condotto per diversi anni e lei era una delle concorrenti di una delle serate andate in onda, si chiamaRiccio: chi se ...