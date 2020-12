adidas for Prada, ecco la nuova sneaker A+P LUNA ROSSA 21 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) adidas e Prada continuano il loro sodalizio e presentano una nuova fase della loro collaborazione. Finora la partnership tra i due marchi e? stata espressa attraverso la reinterpretazione di Prada del mondo sportivo adidas, rivisitando il modello Superstar in due release di successo, Prada for adidas 2019 e Prada for adidas 2020. Ve le ricordate? Ora invece i ruoli si invertono, ed è il marchio tedesco ad entrare in quello della casa di moda italiana, creando l’innovativa silhouette della calzatura A+P LUNA ROSSA 21 per il team LUNA ROSSA Prada Pirelli. La passione innata dimostrata da Prada e adidas per le prestazioni ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020)continuano il loro sodalizio e presentano unafase della loro collaborazione. Finora la partnership tra i due marchi e? stata espressa attraverso la reinterpretazione didel mondo sportivo, rivisitando il modello Superstar in due release di successo,for2019 efor2020. Ve le ricordate? Ora invece i ruoli si invertono, ed è il marchio tedesco ad entrare in quello della casa di moda italiana, creando l’innovativa silhouette della calzatura A+P21 per il teamPirelli. La passione innata dimostrata daper le prestazioni ...

YujiMarutani : RT @vogue_italia: adidas for Prada: tutto sulla nuova collaborazione in arrivo il 9 dicembre! - vogue_italia : adidas for Prada: tutto sulla nuova collaborazione in arrivo il 9 dicembre! -

Ultime Notizie dalla rete : adidas for adidas for Prada: le nuove sneakers A+P Luna Rossa 21 Vogue Italia Adidas relaunches its cycling gear business with new road shoe

Adidas cycling fans have been waiting a long time for a new product. Classic style meets environmentally sensitive design. Adidas has prioritized laces, unlike most other cycling shoe designs ...

Adidas e Noah hanno rielaborato le sneaker preferite da David Beckham

La fortunata partnership tra i due marchi continua e questa volta si concentra su Gazelle, uno dei modelli più classici di adidas, presentandocele come mai finora abbiamo visto ...

Adidas cycling fans have been waiting a long time for a new product. Classic style meets environmentally sensitive design. Adidas has prioritized laces, unlike most other cycling shoe designs ...La fortunata partnership tra i due marchi continua e questa volta si concentra su Gazelle, uno dei modelli più classici di adidas, presentandocele come mai finora abbiamo visto ...