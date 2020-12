Addio a Aldo Moser | era ricoverato per Covid | corse con Coppi e partecipò per 16 volte al Giro d’Italia vestendo due volte la maglia rosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era finito in un letto dell’ospedale di Trento, colpito dal, che ora se l’è portato via. È morto a 86 anni, il più anziano di una dinastia che ha fatto la storia del ciclismo italiano. Nato a Giovo il 7 febbraio 1934, fratello maggiore di Enzo, Diego e Francesco,aveva corso con Faustoe partecipato a 16 edizioni del, ottenendo come miglior piazzamento un quinto posto e indossano per due, a distanza di 13 anni, la. Nel Dopoguerra, dopo essere diventato professionista nel 1954,ha vestito laazzurra per quattroai Mondiali – a Frascati ...