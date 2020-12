Acquisto di mascherine e gel: Brindisi prima fra le pugliesi Il Sole 24 Ore, indagine in ambito nazionale: al primo posto la provincia di Genova (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Il Sole24Ore ha stilato una classifica relativa all’Acquisto nelle farmacie di mascherine protettive e gel igienizzante. In cima alla graduatoria c’è la provincia di Genova, con 7,14 unità comperate in media da chi ha compiuto 18 anni. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Per trovare la prima pugliese bisogna scorrere verso il basso: al 17° posto c’è Brindisi, la più virtuosa con 3,50 unità acquistate- ha fatto meglio di Venezia, Perugia, Roma e Parma-. Poco più giù troviamo Foggia (30° posto) la Bat (al 37° posto con 3,07 unità) e l’area metropolitana di Bari (38esima). Chiudono Taranto, 41esima, con una media di 3,01 unità, e Lecce che occupa il 73° posto. L’indice «potrebbe ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Il24Ore ha stilato una classifica relativa all’nelle farmacie diprotettive e gel igienizzante. In cima alla graduatoria c’è ladi, con 7,14 unità comperate in media da chi ha compiuto 18 anni. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Per trovare lapugliese bisogna scorrere verso il basso: al 17°c’è, la più virtuosa con 3,50 unità acquistate- ha fatto meglio di Venezia, Perugia, Roma e Parma-. Poco più giù troviamo Foggia (30°) la Bat (al 37°con 3,07 unità) e l’area metropolitana di Bari (38esima). Chiudono Taranto, 41esima, con una media di 3,01 unità, e Lecce che occupa il 73°. L’indice «potrebbe ...

