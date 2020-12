(Di mercoledì 2 dicembre 2020) commenta 'Confermo che stanotteil, verso le 4 al Lido e a Chioggia, mentre Malamocco resta aperto a metà fino alle 6 per far entrare l'ultimo traghetto, poi chiudiamo tutto anche lì'. ...

MediasetTgcom24 : Acqua alta a Venezia, Brugnaro: 'Solleviamo il Mose' #mose - littlelookalike : @kesskoppel ?? Grazie cara Kerstin! Qui a Venezia, fino a ieri abbiamo avuto delle belle giornate di sole, con un po… - 85Micconi : RT @arialuce1: Quando Bora incontra Scirocco, ed ha il sopravvento, in laguna si aspetta pazienti. L'acqua alta arriva. Gonfia il mare e f… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Acqua alta a Venezia, Brugnaro: 'Solleviamo il Mose' #mose - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Acqua alta a Venezia, Brugnaro: 'Solleviamo il Mose' #mose -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua alta

L’ennesimo e sciagurato evento calamitoso, secondo la declinazione territoriale di Cia Agricoltori Italiani, mette in evidenza almeno tre aspetti diversi sui quali l’organizzazione sta da tempo chiede ...Appena uscito per Rizzoli, un volume racconta per immagini inedite 10 dei progetti italiani più significativi del maestro veneziano. Dalla Tomba Brion a Treviso al celebre negozio Olivetti a Venezia ...