A Tokyo ha aperto il pop-up store (che è anche museo) dedicato alle mascherine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una visitatrice di Tokyo Mask Land (foto: www.instagram.com/aiakizuki/)Se il 2020 fosse un oggetto, sarebbe una mascherina. E in Giappone il simbolo della pandemia viene celebrato con un pop-up store dedicato ai dispositivi per coprire il viso di ogni colore e foggia, con tanto di museo sul tema e photo booth per scattare foto ricordo. È aperto a Tokyo dal 1° al 30 dicembre, al terzo piano dell’Asobuild, un complesso dedicato all’intrattenimento nelle vicinanze di Yokohama Station. Tokyo Mask Land, questo il nome del temporary ospita una mostra dedicata alla storia delle mascherina, che in Giappone era molto usata già prima del covid-19, un set per scattare foto a tema e un angolo-laboratorio dove si può imparare a decorare le ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una visitatrice diMask Land (foto: www.instagram.com/aiakizuki/)Se il 2020 fosse un oggetto, sarebbe una mascherina. E in Giappone il simbolo della pandemia viene celebrato con un pop-upai dispositivi per coprire il viso di ogni colore e foggia, con tanto disul tema e photo booth per scattare foto ricordo. Èdal 1° al 30 dicembre, al terzo piano dell’Asobuild, un complessoall’intrattenimento nelle vicinanze di Yokohama Station.Mask Land, questo il nome del temporary ospita una mostra dedicata alla storia delle mascherina, che in Giappone era molto usata già prima del covid-19, un set per scattare foto a tema e un angolo-laboratorio dove si può imparare a decorare le ...

walterwhiteITA : A Tokyo ha aperto il pop-up store (che è anche museo) dedicato alle mascherine - fisco24_info : Borse europee positive (tranne Londra e Berlino). Tokyo chiude piatta (+0,05%): Previsioni di apertura dei listini… - DEL4SERN4 : Io penso solo a: “Tokyo è una Maserati e tutti, tutti la vogliono avere. Se tu la prendi e la lasci per strada, con… - TinaAnceschi : RT @datokyoatokyo: Il Museo Nazionale d'Arte Occidentale si trova a #Tokyo, nel parco di Ueno. Fu aperto nel 1959 per ospitare la ricca col… - MariaErrichiel5 : RT @datokyoatokyo: Il Museo Nazionale d'Arte Occidentale si trova a #Tokyo, nel parco di Ueno. Fu aperto nel 1959 per ospitare la ricca col… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo aperto A Tokyo ha aperto il pop-up store (che è anche museo) dedicato alle mascherine Wired.it A Tokyo ha aperto il pop-up store (che è anche museo) dedicato alle mascherine

In Giappone il temporary Tokyo Mask Land propone, per tutto il mese di dicembre, oltre 250 modelli di mascherine, comprese quelle d’oro alla “modica” cifra di un milione di yen (quasi ottomila euro) ...

Coronavirus nel mondo, in Usa oltre 2.500 morti in un giorno: mai così tanti da fine aprile. A Sydney si ricomincia a ballare

Ok di Londra al vaccino Pfizer Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad avere un vaccino contro il Covid-19 autorizzato ufficialmente e il primo Paese al mondo a cominciare la campagna di inoculazi ...

In Giappone il temporary Tokyo Mask Land propone, per tutto il mese di dicembre, oltre 250 modelli di mascherine, comprese quelle d’oro alla “modica” cifra di un milione di yen (quasi ottomila euro) ...Ok di Londra al vaccino Pfizer Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad avere un vaccino contro il Covid-19 autorizzato ufficialmente e il primo Paese al mondo a cominciare la campagna di inoculazi ...