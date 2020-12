A Natale e il 31 non si esce dal proprio comune. E la Messa sarà alle 20 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio sarà vietato spostarsi dal proprio comune di residenza. Così ha stabilito il Governo. L’obiettivo è impedire tutti i movimenti, ad eccezione di chi fa ritorno nel proprio luogo di residenza o domicilio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio sarà vietato spostarsi dal proprio comune di residenza. Così ha stabilito il Governo. L’obiettivo è impedire tutti i movimenti, ad eccezione di chi fa ritorno nel proprio luogo di residenza o domicilio.

