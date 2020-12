A Natale a Messa prima delle 22 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte, hanno condiviso i Vescovi, sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”. È quanto si legge nel documento finale del Consiglio Permanente della Cei. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per ilche offre diverse possibilità:vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per lanella notte, hanno condiviso i Vescovi, sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”. È quanto si legge nel documento finale del Consiglio Permanente della Cei.

