A dicembre arriverà pure il GELO da est

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Premessa: il vortice freddo che sta colpendo il Centro Nord viene da nordest. Non è aria gelida continentale, ma è aria assai fredda che ha creato i presupposti per un peggioramento meteo tipicamente invernale. Ed ecco il motivo per cui sta nevicando in Val Padana. Ma quanto sta succedendo in queste ore non è altro che un antipasto. Giubbotti, guanti, sciarpe, cappelli andranno tenuti a portata di mano perché sta per cominciare un periodo di due settimane mozzafiato. Sarà esaltante per gli amanti del freddo, della neve e dell’Inverno, lo sarà meno per chi soffre le basse temperature, i cieli grigi, la pioggia, le giornate senza sole. Aanche ilda est Il fronte polare, per chi non lo sapesse, si getterà con impeto sul Mediterraneo e lo farà a più riprese. Significa che continuerà a far freddo e che il ...