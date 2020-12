812 nuovi casi, 7820 tamponi e 26 decessi. Dati 2 dicembre in FVG (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 812 nuovi contagi (il 10,38 per cento dei 7.820 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine, 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983 Leggi su udine20 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 812contagi (il 10,38 per cento dei 7.820eseguiti) e 26da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine, 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983

Ultime Notizie dalla rete : 812 nuovi Covid Friuli, 812 nuovi casi e 26 morti: il bollettino Adnkronos 20.709 contagi, 684 vittime. Scende al 10% il rapporto casi/tamponi

Sono 20.709 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nell'ultima giornata, 684 i decessi. È scesa al 10% l'incidenza dei nuovi contagi rispetto al numero di tamponi effettuati. I tamponi sono stati 207 ...

Contagi stabili sopra i 20mila, lieve calo di decessi e ricoveri

Sono 20.709 i nuovi contagi su 207.143 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano 19.350 a frinte di 180 mila tamponi processati. In calo i morti: 684 nelle ultime 24 contro i 785 di ieri. Stabile intorn ...

Sono 20.709 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nell'ultima giornata, 684 i decessi. È scesa al 10% l'incidenza dei nuovi contagi rispetto al numero di tamponi effettuati. I tamponi sono stati 207.143. Sono 20.709 i nuovi contagi su 207.143 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano 19.350 a fronte di 180 mila tamponi processati. In calo i morti: 684 nelle ultime 24 contro i 785 di ieri.