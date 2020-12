“600 morti al giorno ma la gente pensa a sciare, questo non è un Paese normale”, dice Andrea Crisanti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il microbiologo Andrea Crisanti parla delle vacanze di Natale, attaccando chi non si rende conto della gravità della situazione. “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno”. Con questa frase, il microbiologo Andrea Crisanti si esprime in merito alla polemica che sta accompagnando l’arrivo delle vacanze di Natale. Il professore dell’Università di Padova L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il microbiologoparla delle vacanze di Natale, attaccando chi non si rende conto della gravità della situazione. “Rimango senza parole che si parli di sci con 600al”. Con questa frase, il microbiologosi esprime in merito alla polemica che sta accompagnando l’arrivo delle vacanze di Natale. Il professore dell’Università di Padova L'articolo proviene da Leggilo.org.

HuffPostItalia : Crisanti: 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Non è un Paese normale' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' - Corriere : Crisanti: «Si parla di sci con 600 morti al giorno. Non siamo un Paese normale» - ct_1957 : RT @antonio_bordin: La Propaganda del Terrore #Covid19: attenti, è in arrivo la #TerzaOndata e quando arriverà ovviamente sarà colpa vostra… - JOEtb57 : RT @repubblica: Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' -

Ultime Notizie dalla rete : “600 morti HTTP/1.1 Server Too Busy