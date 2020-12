“6 1 Mito: Diana” un’esperienza in realtà aumentata da domani all’Eur (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 6 1 Mito è un progetto in realtà aumentata localizzato all’Eur. Attraverso un’App creata ad hoc ogni individuo puntando il proprio smartphone su edifici del quartiere può seguire un percorso narrativo dedicato alla dea Diana grazie a contributi multimediali visibili in diverse apparizioni. 6 1 Mito è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 6 1è un progetto inlocalizzato. Attraverso un’App creata ad hoc ogni individuo puntando il proprio smartphone su edifici del quartiere può seguire un percorso narrativo dedicato alla dea Diana grazie a contributi multimediali visibili in diverse apparizioni. 6 1è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022. L'articolo .

infogiovaniroma : 38 apparizioni in realtà aumentata di personaggi della mitologia latina sui palazzi dell'EUR: è 6 1 MITO - Diana. T… - EmanueleBonann9 : @Banto000 @apellizz66 Le origini povere di Maradona, il suo appoggio all'ideologia chavista-terzomondista, e l'eter… - culturaaroma : Il Mito in realtà aumentata nella modernità dell'Eur:uno scenario tra onirico e reale in cui riscoprire la Dea Dian… - Fantascienzacom : Appuntamenti: 6 1 Mito Diana: inseguendo la dea tra le strade dell’Eur con la realtà aumentata - orizzontescuola : 6 1 mito, realtà aumentata e didattica: inseguiamo la dea Diana tra le strade dell’Eur -