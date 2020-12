20 709 casi di coronavirus e 684 morti Tasso di positività appena sotto al 10%

Ultime Notizie dalla rete : 709 casi

Si conferma il trend in calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 20.709, contro i 19.350 di ieri, ma con 25mila tamponi in più, 207.143. Il rapporto tamponi-positivi scende ...Sono 20.709 i novi casi registrati nella ultime 24 ore in Italia mentre i morti sono 684. Superate le 57mila vittime da inizio pandemia. Sempre Lombardi, la più colpita VIDEO ...