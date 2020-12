16 anni e incinta | ricordate Gemma? Ecco cosa fa oggi e com’è diventata

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nota per essere stata una delle protagoniste della prima edizione di 16Italia, che fine ha fattoBerruto?Berruto a 16Il 25 settembre 2013 il format americano 16 and Pregnant è arrivato in Italia con il nome di 16. Un programma che racconta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.