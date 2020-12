10 Giorni con Babbo Natale, Fabio De Luigi sbarca dal 4 dicembre su Prime Video (Di giovedì 3 dicembre 2020) 10 Giorni con Babbo Natale, dal 4 dicembre su Prime Video il film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono Con la pandemia in corso le case di distribuzione sono dovute correre ai ripari e riprogrammare le uscite delle pellicole, o spostando direttamente l’uscita su piattaforme streaming. E quindi se un film era programmato per il 16 dicembre nelle sale, può capitare che l’uscita venga anticipata al 4 dicembre e su Prime Video, come capitato per il film 10 Giorni con Babbo Natale. Diretto da Alessandro Genovesi (Ma che bella sorpresa, Puoi baciare lo sposo), la pellicola è il sequel del film 10 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 3 dicembre 2020) 10con, dal 4suil film di Alessandro Genovesi conDee Diego Abatantuono Con la pandemia in corso le case di distribuzione sono dovute correre ai ripari e riprogrammare le uscite delle pellicole, o spostando direttamente l’uscita su piattaforme streaming. E quindi se un film era programmato per il 16nelle sale, può capitare che l’uscita venga anticipata al 4e su, come capitato per il film 10con. Diretto da Alessandro Genovesi (Ma che bella sorpresa, Puoi baciare lo sposo), la pellicola è il sequel del film 10 ...

CarloCalenda : In questi due giorni mi sono trovato nell’assurda posizione di dover difendere mia figlia Tay dagli attacchi di gio… - ItalianAirForce : È atterrato nei giorni scorsi al 15° Stormo dell'#AeronauticaMilitare il 1° elicottero HH-139B, prodotto da… - _MiBACT : Da oggi su IG - lavitamigliore3 : Consiglio Tutti i santi giorni per 3 motivi principali: - Luca Marinelli -Luca Marinelli che parla con accento tosc… - bellalilli16 : RT @robertacimini2: Oggi saluteremo per l'ultima volta un compaesano di 64 anni, ricoverato in terapia intensiva per giorni e poi morto a c… -