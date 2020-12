Zone e Dpcm: cosa cambierà a dicembre? (Di martedì 1 dicembre 2020) Come riporta Today , dalle prime indiscrezioni emerge che non ci sarà nessun allentamento delle misure prima di metà gennaio. Con il nuovo Dpcm per i giorni di festa 'prevediamo maggiori restrizioni, ... Leggi su trentotoday (Di martedì 1 dicembre 2020) Come riporta Today , dalle prime indiscrezioni emerge che non ci sarà nessun allentamento delle misure prima di metà gennaio. Con il nuovoper i giorni di festa 'prevediamo maggiori restrizioni, ...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - MarioGuglielmi : Dpcm, Cna Liguria: “Consentire ai cittadini spostamenti tra comuni limitrofi in zone Rosse e arancioni e prevedere… - Rivierapress24 : Dpcm, Cna Liguria: “Consentire ai cittadini spostamenti tra comuni limitrofi in zone Rosse e arancioni e prevedere… - alelu62 : #Dpcm #zone #COVID?19 Ma a parte @QRepubblica ieri sera, c’è qualche programma ?? che parla anche delle nostre condi… - seva_morici : @ilgiornale Sono mesi che ci prendono per il sedere , prima con le zone a colori , poi l’ennesima chiusura , il sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone Dpcm Zone arancioni Lombardia, Piemonte e Calabria; gialle Sicilia e Liguria da domenica 29. Toscana resta rossa Il Messaggero Covid, DPCM Natale: il governo valuta le nuove disposizioni. Ecco cosa cambierà

Nel nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre fino al 6 (o al ... potrebbero rimanere aperti solo a pranzo come già succede nelle zone gialle mentre gli impianti sciistici rimarranno chiusi.

Sarà un Natale in zona gialla, ma con restrizioni in più. Divieto di spostamento tra regioni e coprifuoco il 25 e il 31

Ultimi ritocchi al Dpcm. Quasi certo ormai lo stop alle piste da sci. Ma si tratta su mobilità e hotel. Punto fermo limitazione orari. Conte valuta meno didattica a distanza già da metà dicembre ...

Nel nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre fino al 6 (o al ... potrebbero rimanere aperti solo a pranzo come già succede nelle zone gialle mentre gli impianti sciistici rimarranno chiusi.Ultimi ritocchi al Dpcm. Quasi certo ormai lo stop alle piste da sci. Ma si tratta su mobilità e hotel. Punto fermo limitazione orari. Conte valuta meno didattica a distanza già da metà dicembre ...