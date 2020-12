X Factor 2020 | dopo l’eliminazione i Melancholia rilasciano il brano Alone Testo e traduzione

(Di martedì 1 dicembre 2020)aver fatto un ottimo percorso all’interno di X, isono stati eliminati nel corso della terzultima puntata. Il giudice più deluso, ovviamente, è stato Manuel Agnelli, il quale li teneva sotto la sua ala protettiva. Ecco quanto ha dichiarato una volta saputo il verdetto: È un grande fallimento per un’edizione che doveva essere diversa dalle altre. Un fallimento mio, del tavolo dei giudici, questa cosa è devastante. Sono sicuro che faranno grandi cose usciti di qui. La band, però, non si è fatta abbattere dal responso del pubblico, in seguito al Tilt che li ha fatti uscire dalla gara. Anzi, poco tempohanno pubblicato un nuovo singolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Il” dei: ...

ilfoglio_it : Se telefonando, X factor, il talento, dieci anni di carriera, le verduraie, Mina, la cucina, il pragmatismo.… - XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - tuttopuntotv : I Melancholia rilasciano il brano Alone. Vi piace? #Melancholia #XFactor2020 #XFactor - fake_straggot : RT @stanzablu_stan: Iconiche dentro e fuori dal programma. SIETE VOI X FACTOR 2020, SIETE VOI #xf2020 @cmqmartina @not_milkplus https://t… - _itscaarla_ : RT @stanzablu_stan: Iconiche dentro e fuori dal programma. SIETE VOI X FACTOR 2020, SIETE VOI #xf2020 @cmqmartina @not_milkplus https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Giovedì 3 dicembre, alle 21:15, su Sky Uno andrà in onda la semifinale X Factor. La puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan sarà suddivisa in due manches: nella prima, ...X Factor 2020, l'appuntamento con la semifinale del talent è per giovedì 3 dicembre su Sky Uno in prima serata dalla Sky Wifi Arena. Dopo l'eliminazione di Cmqmartina - Under Donne di Hell Raton - e d ...